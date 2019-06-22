شرطة كوريا الجنوبية تتأهب لزيارة ترامب إلى سول نهاية يونيو الجارى

أ ش أ

أعلنت الشرطة فى كوريا الجنوبية، إن قواتها فى سول ستكون فى حالة تأهب قصوى خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجارى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن بيان أصدرته وكالة الشرطة الوطنية، إنها ستضع جميع قواتها فى العاصمة على أهبة الاستعداد خلال زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.

يذكر أن هذا المستوى الخاص من التأهب يصدر أثناء الزيارات التى يقوم بها رؤساء الدول الأجانب، والأحداث الوطنية الكبرى الأخرى. وسوف يتم إغلاق الطرق والشوارع حول فندق سيقيم فيه ترامب، والأماكن التى من المقرر أن يزورها، ومن المتوقع أن يزور ترامب كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى يومى 28 و29 يونيو الجارى فى أوساكا باليابان.