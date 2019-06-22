شاهد.. مدينة السلام تتزين لاستقبال أمم أفريقيا

كتب ــ أسامة طلعت ـ إبراهيم سعيد

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمس الجمعة، 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وشهد حى السلام بشرق القاهرة أعمال تطوير بالشوارع على كافة الأصعدة، استعداداً لاستقبال الفرق المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تنظمها مصر، حيث من المقرر أن يُقام على ملعب السلام مباريات المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات المغرب والساحل العاج وجنوب أفريقيا ونامبيا، والتى وصفها محللو كرة القدم بالمجموعة النارية فى البطولة.

وطالبت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حى السلام بدهان الأرصفة وواجهات المنازل وسفلتة الشوارع وتمهيدها لاستقبال جماهير الفرق المشاركة فى البطولة والتى ستتجه إلى استاد السلام لمؤازرة جماهيرها، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة وزيادة عدد ورديات عمال النظافة والتناوب على الأماكن المحيطة بالاستاد لضمان نظافته.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالمجهودات المبذولة من الجهات التنفيذية والتى أدت إلى إحداث طفرة وتغيير كامل فى الخدمات ومستوى النظافة فى منطقة السلام بحييها السلام أول وثان.