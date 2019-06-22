شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه كل يوم تتكشف فضائح وأزمات جديدة حول النظام القطرى بسبب ممارساته الإرهابية فى المنطقة وضد الدول العربية، فمع إعلان موريتانيا، موقفها الثابت من مقاطعة تنظيم "الحمدين"، تكشفت فصول جديدة من الأزمة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "خلال مؤتمر صحافى عقده فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز إنه ليس نادماً على قطع العلاقات مع قطر ولدى موقف قديم منها"، لافتاً إلى أن تصريحات ولد عبدالعزيز شن من خلالها هجومًا لاذعاً على النظام القطرى وقارن بين سياساتهم و ألمانيا النازية، موضحًا: ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية.



ووفق التقرير فأن "ولد عبدالعزيز "، شدد على أن النظام القطرى سار على نفس النهج النازى، فكما ساهمت ألمانيا النازية فى خراب أوروبا، ساهم تنظيم "الحمدين" فى "خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف".