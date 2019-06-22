سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.