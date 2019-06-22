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سقوط 5 متهمين بحوزتهم فودو وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 22 يونيو 2019 08:41 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم فودو وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الفودو و البانجو  والاقراص المخدرة بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "احمد.س.ح" 45 عام بدون عمل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الفودود تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "زغلول.م.م"32 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ع.م"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "امين.ع.ف"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ال.ال"25 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 65 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

فودو

اللواء محمود هندى

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