سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز الإسماعيلية.