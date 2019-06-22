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سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى الإسماعيلية

السبت، 22 يونيو 2019 09:31 م
سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى الإسماعيلية فرد خرطوش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز الإسماعيلية.

وكان  اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه  بالقبض على المتهم "احمد.ع.ع" 32 عاما عاطل مقيم  ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


الاسماعيلية

اسلحة نارية

امن الاسماعيلية

فرد خرطوش

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