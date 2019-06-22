زراعة أسوان: توريد 72 ألفا و366 طن قمح حتى الآن

أسوان - صلاح المسن

مع قرب انتهاء موسم توريد القمح سجلت محافظة أسوان أرقام توريد عالية حتى الآن، مما يبشر بنجاح أعمال توريد القمح الحالى، وكان موسم حصاد محصول القمح الحالى بدأ منذ منتصف شهر أبريل الماضى، حيث من المتوقع أن يتم توريد 78 ألف طن من القمح يتم حصادها من المساحة المنزرعة داخل زمام المحافظة، بإجمالى 56 ألفا و340 فدانا وبمتوسط 18 إردب للفدان .

بداية يقول أحمد زين، من المزارعين بأسوان، إن موسم توريد القمح الحالى يعد من أفضل مواسم توريد القمح السابقة، وإن المزارعين شهدوا سهولة وتعاون فى التوريد، مناشدا بضرورة رفع كفاءة مياه الرى على مدار العام، خاصة بالأودية الزراعية الجبلية والأرضى التى تحتاج لمياه أكبر، بجانب توفير الأسمدة مبكرا فى الجمعيات الزراعية فى مواعيدها لعدم اضطرار المزارعين للشراء من السوق بأسعار عالية، مما يزيد من التكلفة المالية الواقعة على المزارعين، بجانب تعرضهم لشراء أسمدة غير مناسبة .

وأضاف حمادة الكلحى، من المزارعين بأسوان، أن سعر توريد محصول القمح هذا العام ملائم إلى حد ما، ولكن هناك مصاريف كثيرة ملقاة على عاتق المزارع، مضيفاً أن المزارعين فى أسوان أصبح لديهم تحد كبير وهو زيادة إنتاجية الفدان.

وقال سيد عبده، من المزارعين بأسوان، إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية، وإنه يطالب بتوفير أراض للشباب فى منطقة توشكى، حيث إنها منطقة زراعة واعدة لزيادة المساحة المنزرعة بالأقماح بأنحاء محافظة أسوان، مشيراً إلى أن شكاوى المزارعين هذا العام انخفضت إلى حد كبير سواء فى فترة زراعة محصول القمح أو الحصاد، أو فترة استلام الأقماح خلال موسم التوريد.

فى نفس السياق أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ضرورة الاستمرار فى تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن، لاستكمال استلام الكميات الموردة من القمح ضمن موسم الحصاد للعام الحالى، مضيفا أن إجمالى الكميات الموردة من محصول بلغت حتى الآن إلى 72 ألفا و366 طنا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية.

وأشار عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، فى تصريحات صحفية، إلى أن الكميات التى تم توريدها شملت 5150 طنا بصومعة أسوان، و950 طنا بشونة كوم أمبو، و24 ألفا و250 طنا بصومعة إدفو، بجانب 42 ألفا و15 طنا بصومعة المفالسة.