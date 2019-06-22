روسيا تسعى لإدخال تعديلات على خريطتها لضم عدة جزر فى القطب الشمالى

أ ش أ

قال رئيس قسم المجموعة الهيدروغرافية في أسطول الشمال الروسي، أليكسي كورنيس إن المجموعة ستقوم في العام الجاري بإدخال تعديلات على خريطة روسيا وضم عدة جزر اكتشفت مؤخرا في منطقة القطب الشمالي إليها.

وأضاف كورنيس، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم،السبت،: "أن هناك ست أو سبع جزر سيتم تأكيد وجودها خلال البعثة الاستكشافية"، مشيرا إلى أن كبرى هذه الجزر يبلغ طولها أكثر من 500 متر".

وتابع: "أن مناطق اليابسة غير المعروفة سابقا ظهرت بعد أن تراجعت الكتل الجليدية عنها بسبب الاحتباس الحراري"،مؤكدا أنه سيتم اعتبار الجزر مكتشفة رسميا، عندما تطأها أقدام أعضاء البعثة الهيدروغرافية الروسية، مضيفا:" علينا التحقق، هل هذه أرض يابسة ثابتة فعلا أو قطع من الجبال الجليدية".

وستتوجه البعثة المذكورة إلى المنطقة في الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الحالي.