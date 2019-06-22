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روسيا اليوم: اعتقال فتاتين فى المغرب فبركتا مشاهد شذوذ جنسى بمحيط مسجد

السبت، 22 يونيو 2019 06:37 م
روسيا اليوم: اعتقال فتاتين فى المغرب فبركتا مشاهد شذوذ جنسى بمحيط مسجد شواذ _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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اعتقل الأمن المغربى فى مدينة الرباط ثلاثة طلبة بينهم فتاتان، كانوا بصدد تصوير مقاطع فيديو تظهر ممارسات جنسية شاذة أمام أحد المساجد، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد موقع "هسبريس"، بأن الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن العشرين، كانوا يصورون أول أمس الخميس مقطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيه الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفى خلفية الصورة يظهر المسجد "مع بعض الإيحاءات الجنسية".

وأرفقوا المقطع بتعليق صوتى يزعم بشكل كاذب أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتاتين، وفق ما جاء فى بلاغ للمديرية المغربية العامة للأمن، وفتح تحقيق فى القضية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما المتورطون قيد الحبس الاحترازي.

 


اعتقال فتاتين

أخبار المغرب

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حوادث المغرب

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