روسيا: اعتراض أمريكا على تبنى بيان مشترك بشأن عدم السماح بقيام حرب نووية يوضح نواياها

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أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجيين اليوم السبت، أن عدم موافقة الولايات المتحدة على تبني بيان مشترك مع روسيا حول عدم السماح لقيام حرب نووية يتحدث ببلاغة عن النوايا الأمريكية.

وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "في شهر أكتوبر من العام الماضي، قدمت روسيا إلى الولايات المتحدة مسودة لبيان مشترك حول عدم السماح بقيام حرب نووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي وإن عدم الموافقة على تبنيها يتحدث ببلاغة عن النوايا الأمريكية".

وأضاف مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجيين أن الولايات المتحدة تعود إلى مقاربات في التخطيط النووي إلى ما قبل 60 عاما مضت عندما بدت الحرب النووية المحدودة مقبولة بالنسبة لهم.