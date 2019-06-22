رهبان دير مارمينا يصلون قداس تكريس أول كنيسة باسم القديس مينا بمريوط

كتبت سارة علام

احتفل رهبان دير مارمينا العجائبى بالإسكندرية بعيد تكريس أول كنيسة على اسمه بمنطقة مريوط.

كان الرهبان قد أقاموا صلوات العشية بمنطقة "أبو مينا" الأثرية بمريوط، وهى ذات المنطقة التى كرست أول كنيسة على اسم الشهيد مارمينا بها.

وترأس الصلوات الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، حيث تم تطييب رفات الشهيد ضمن صلوات العشية.

تقع منطقة كنيسة القديس مينا الأثرية قرب الإسكندرية على نحو 50 كيلو مترا منها، وتقريبا فى منتصف المسافة بينها وبين وادى النطرون على طريق القوافل القديم الذى كان يصل الإسكندرية بواحة سيوة وبرقة غربا.

وتمتد أطراف هذه المنطقة – التى ترقى إلى مستوى المدينة – فى حدود صحراء مريوط حتى تشغل مساحة لا تقل عن أربعين ألفا من الأمتار المربعة بما عليها من بقايا الكنائس والأديرة والحمامات والمنازل والأسواق وغيرها. وتتوسط هذه جميعا، الكنيسة الرئيسية الرائعة التى طالما انتزعت إعجاب المؤرخين القدماء فأطلقوا عليها اسم "أجمل وأعظم كنيسة مصرية"، "تحفة من روائع الفن المسيحى"، "مسرة لجميع شعوب مصر"، "الأكروبول المسيحى القديم"، وأيضا "المدينة الرخامية".