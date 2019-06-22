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رفع 147 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات مكبرة للنظافة بسوهاج.. صور

السبت، 22 يونيو 2019 03:23 م
رفع 147 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات مكبرة للنظافة بسوهاج.. صور جانب من الحمله
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 147 طن تراكمات قمامة ومخلفات صلبة،خلال تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ساقلتة والمراغة، والمنشاة، وحي شرق، لحملات نظافة خلال الـ 3 أيام الماضية.
 
 وأوضح عبد المنعم عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة  أنه تم رفع المخلفات الناتجة عن تطهير مصرف أخميم الرئيسي من الجانب الشرقي،حيث تم رفع 100 طن مخلفات صلبة.
 
وفي مركز ومدينة المراغة،قال رئيس المركز حازم أبو الخير أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة طهطا،حيث أسفرت الحملة عن رفع كمية كبيرة من الأتربة،و8 طن قمامة ومخلفات صلبة.
 
وأشار شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة الى رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة،في حملة نظافة مكبرة بطريق منجوج بالزوك الغربية،لافتاً الى تمهيد الطريق خلف عمارات شارع عبد المنعم رياض، تمهيداً لرصفه.
 
وكشف أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج الى رفع 9 أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ضمن مبادرة " الشارع جزء من بيتك " في حملة مكبرة بامتداد شارع الجمهورية.
 
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (4)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 

حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق (5)
حملات اشغالات ومرافق بأخميم وحي شرق 

حملات النظافة بالمراغة (7)
حملات النظافة بالمراغة 

حملات النظافة بحي شرق (1)
حملات النظافة بحي شرق

حملات النظافة بحي شرق (2)
حملات النظافة بحي شرق

حملات النظافة بحي شرق (3)
حملات النظافة بحي شرق 

حملات النظافة بحي شرق (4) (1)
حملات النظافة بحي شرق 
 

سوهاج

المنشاة

حملات نظافه

المراغة

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