رئيس موزمبيق: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من خبرات مصر الاقتصادية

أكد فيليب نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وموزمبيق وتوافق الرؤى بين حكومتى البلدين، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر حاليًا على رأس وفد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال الموزمبيقيين يستهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى وإقامة شراكات مثمرة مع مجتمع الأعمال المصرى.

وأوضح نيوسى، خلال منتدى الأعمال المشترك، أن بلاده تخطط حاليًا لوضع برنامج شامل للتعاون بين البلدين وتحقيق أقصى استفادة من الخبرة المصرية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح رئيس جمهورية موزمبيق، أن موزمبيق تتابع عن كثب المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها مصر فى الوقت الراهن وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة وغير ذلك من المجالات، لافتًا إلى أن موزمبيق ترحب بالمشروعات المشتركة التى يمكن لرجال الأعمال المصريين المشاركة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية فى موزمبيق خاصةً فى ظل توفر الأيدى العاملة الكثيفة والماهرة.

وأضاف نيوسى، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ سيسهم فى فتح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين وكذا بين كافة الدول الأفريقية، داعيًا كافة رجال الأعمال المصريين لزيارة موزمبيق والمشاركة فى المنتدى العام للاستثمار الذى سيقام فى موزمبيق خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 2 سبتمبر للتعرف على الامكانات والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الموزمبيقى.