رئيس مدينة الأقصر:شاشة عملاقة بحمام السباحة الأولمبى لعرض مباريات أمم إفريقيا

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري الاستعداد لعرض مباريات البطولة عن طريق شاشة عرض مجهزة بأحدث التقنيات داخل حمام السباحة الأولمبي، وتأمين مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء طارق علام، مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وسيتم استقبال الجماهير بالمدرجات، مع وجود ركن خاص للعائلات لمتابعة المباريات، داعين الله عز وجل دوام التوفيق لمنتخبنا المصري بعد ما انتهت نتيجة اللقاء الأول بفوز منتخبنا المصري على نظيرة الزيمبابوي بنتيجة 1 مقابل لا شىء.

وأضاف الشريف إن إدارة الإعلام بمجلس مدينة الأقصر تقوم بتجهيزات خاصة لتغطية مبارايات بطولة الأمم حصريا لحظة بلحظة تحت عنوان "شجع مصر فى الحمام الأولمبي".