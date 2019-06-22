سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل الجماهير بعد إنتهاء مباراة المنتخب

السبت، 22 يونيو 2019 12:33 ص
خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل الجماهير بعد إنتهاء مباراة المنتخب العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة فى نقل جماهير الكرة الأفريقية من استاد القاهرة إلى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك عقب انتهاء مباراة منتخب مصر وزيمبابوى والذى انتهى بفوز منتخبنا المصرى بهدف نظيف، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
وخصصت هيئة النقل العام 18 خط يخدم استاد القاهرة الدولى بالإضافة إلى الخطوط الأخرى التى تمر على الاستاد، حيث بلغت حافلات الخطوط الجديدة 600 أتوبيس.
 
وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه لن يغادر أخر أتوبيس موقع الاستاد إلا مع أخر فرد من الجمهور، حرصًا على راحة وأمن الجماهير، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام ستنقل الجماهير إلى مختلف الميادين والمحطات بكل سهولة ويسر من أجل راحتهم، وذلك بعد انتهاء المباراة.
 
وفى السياق حرصت هيئة النقل العام على توفير شاشة عرض كبيرة للعاملين على خطوط الاستاد للتمكن من تشجيع المنتخب، وذلك بأرض المعارض نهاية خطوط الاستاد.
خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد (2)
خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد 

العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (2)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد 

العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (3)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد 

العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (4)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد 

خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد (3)
خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد 
 
 
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (5)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد

خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد (1)
خطوط هيئة النقل العام لخدمة الاستاد

العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (6)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد

العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد (1)
العاملين بهيئة النقل العام على خطوط الاستاد

 


استاد القاهرة

ستاد القاهرة

بطولة افريقيا

مباراة المنتخب

ماتش المنتخب

هيئة النقل العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة