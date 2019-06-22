خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل الجماهير بعد إنتهاء مباراة المنتخب

كتب سيد الخلفاوى

بدأت خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة فى نقل جماهير الكرة الأفريقية من استاد القاهرة إلى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك عقب انتهاء مباراة منتخب مصر وزيمبابوى والذى انتهى بفوز منتخبنا المصرى بهدف نظيف، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخصصت هيئة النقل العام 18 خط يخدم استاد القاهرة الدولى بالإضافة إلى الخطوط الأخرى التى تمر على الاستاد، حيث بلغت حافلات الخطوط الجديدة 600 أتوبيس.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه لن يغادر أخر أتوبيس موقع الاستاد إلا مع أخر فرد من الجمهور، حرصًا على راحة وأمن الجماهير، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام ستنقل الجماهير إلى مختلف الميادين والمحطات بكل سهولة ويسر من أجل راحتهم، وذلك بعد انتهاء المباراة.

وفى السياق حرصت هيئة النقل العام على توفير شاشة عرض كبيرة للعاملين على خطوط الاستاد للتمكن من تشجيع المنتخب، وذلك بأرض المعارض نهاية خطوط الاستاد.