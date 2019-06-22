خروج 10 طلاب من المستشفى بعد إصابتهم بإغماء أثناء امتحانات الثانوية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

خرج 10 من طلاب وطالبات الثانوية العامه الذين تعرضوا لحالات إغماء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة،اليوم السبت من مستشفيات محافظة أسوان المختلفة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى بلاغاً بإغماء الطالبة "أية طارق علي حسن" بعد إصابتها بهبوط عام فى الدورة الدموية، خلال أداء امتحان الثانوية العامة بكوم أمبو، وتم نقلها إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، وأصيبت الطالبة "نورا مصطفى أحمد" بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة السيدة نفيسة بمدينة كوم أمبو، وتم نقلها لمستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، وأيضاً أصيب الطالب "محمود على عبد الوهاب" بمغص معوى وتم نقله من مدرسة محمد مرعى الثانوية بقرية سلوا مركز كوم أمبو، وتم نقله إلى الوحدة الصحية بالقرية.

وفى سياق متصل، أصيب الطالب "محمد حسين عوض" بضيق فى التنفس من لجنة مصنع سكر إدفو، وتم إسعافه داخل سيارة الإسعاف، كما أصيبت الطالبة "هاجر كمال عبد الحميد" بضيق فى التنفس داخل لجنة مصنع سكر إدفو، وتم إسعافها داخل سيارة الإسعاف أيضاً، بينما تم نقل الطالبة "تسنيم أحمد الأمير" إلى مستشفى إدفو العام بعد إصابتها بحالة إغماء داخل اللجنة.

وفى مدينة أسوان، أصيبت الطالبات "زينب حسين عثمان"و"هبة الله عيد جابر"و"سهيلة زكريا أحمد" من مدرسة التجريبية بنات، وتم نقلهما إلى مستشفى الصداقة لتلقى العلاج، والطالب "عبد الرحمن سعد الله" الذى أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وتم نقله إلى مستشفى حميات أسوان.