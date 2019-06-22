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خدمات الاتصالات والانترنت بكفاءة عالية بأولى مباريات كأس الأمم

السبت، 22 يونيو 2019 02:47 م
خدمات الاتصالات والانترنت بكفاءة عالية بأولى مباريات كأس الأمم حفل افتتح كأس الامم
كتبت هبة السيد

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فى أول اختبار لخدمات الانترنت فى الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، شهدت مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوى خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية، حيث استمتع الجمهور لأول مرة بخدمات إنترنت فائقة السرعة ظهرت بشكل واضح في عمليات البث الحى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قام الآلاف من الجماهير ببث لقطات حية من حفل الافتتاح على صفحاتهم الشخصية بكفاءة عالية على الرغم من عدد الحضور الهائل فكان استاد  القاهرة "كامل العدد".

 

يذكر أن المصرية للاتصالات قد قامت بالتعاون مع شركة "تذكرتي" لتنفيذ كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتي تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضي الهام بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الريادية على المستويين الداخلي والخارجى وقيادتها للقارة الأفريقية.


كأس الامم الافريقية

المصرية للاتصالات

خدمات الاتصالات

حفل الافتتاح

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