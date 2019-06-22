خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

كتب محمد تهامى زكى

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الأمير هارى، توقف عن التواصل مع أصدقائه ومعارفه الذين لا ينسجمون مع زوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل.

ونقلت سبوتنيك عن صحيفة "تايمز"، أن الأمير هارى استبعد كل شخص من دائرته الاجتماعية أبدى تحفظا بشأن ميجان ماركل سواء قبل زواجه منها أو بعده، مؤكدة أنه بسبب "مطالب" ماركل، قدم أربعة من موظفى قصر "كنسينجتون" فى لندن استقالتهم، وتوقع أحد أفراد العائلة المالكة أن يقدم الزوجان على الطلاق بعد ثلاث سنوات من زواجهم.

يشار أن الأمير هارى وميجان ماركل، تزوجا فى 19 مايو 2018 فى كنيسة القديس جورج فى إقليم وندسور كاسل.