حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تزوير مستندات رسمية بالشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، حبس " مسجل خطر " 4 أيام علة ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث قام المتهم بتقليد المطبوعات المنسوب صدورها، لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه، عثر على " 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدين" منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، 12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، كمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية، جميعهم مقلدين، الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات، كمية من أوراق الكربون المستخدمة فى صناعة الأختام الكربونية.

وبمواجهته، أعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه باصطناع هذه الأختام والاكلاشيهات، بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى باشرت التحقيق.