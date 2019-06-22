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حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر هيروين في حلوان

السبت، 22 يونيو 2019 08:31 م
حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر هيروين في حلوان هيروين ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان بحبس  عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين بمنطقة المعصرة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل  سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص أثناء استقلاله دراجة نارية ملكه وقيادته وبحوزته "ربع كيلو هيروين، 2 فرد محلى، 4 طلقات، 1300 جنيه وميزان حساس".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللزم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

 


الاتجار بالهيروين

حلوان

نيابة حلوان

المعصرة

الاتجار فى المخدرات

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