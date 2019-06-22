حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الهيروين والأسلحة النارية فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 190 جرام هيروين وفودو، وبندقية خرطوش قبل بيعه على عملائه فى منطقة الشرابية.

البداية كانت بتمكن مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 40 جرام هيروين، 150 جرام فودو، بندقية خرطوش و4 طلقات، سلاح أبيض، 150 كيس فارغ لتعبئة المخدرات، مبلغ مالى وميزان.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.