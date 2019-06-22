حبس عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين، وذلك لقيامهما بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط كل من "أحمد فرج" 50 عاما، "خالد السيد" 49 عاما ومقيمان المحلة، وبمواجهتهما أكدا أنهما اعتادا التردد على مدينة شبين الكوم، وتحديدا يوم الخميس من كل أسبوع لكونه يوما مزدحما بالأهالى، وذلك لسرقة الخارجين من البنوك ومكاتب البريد، تحت تهديد السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.