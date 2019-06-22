حبس صاحب معرض سيارات بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيقات لنصبه على مواطنيين

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم شرطة العبور كل من "ح ص ب" 31 عاما محام ح وكيلاً عن كلا من " ن ا ع ، م ع ع ، ع ع ع 27 عاما محام وأبلغا بتضررهما من ع س ع 59 عاما صاحب معرض سيارات، وذلك لإيهامهم على غير الحقيقة والاستيلاء منهم على 3 ملايين و620 ألف جنيه بقصد توظيفها فى شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية وذلك نظير أرباح الفائدة.

وأوضحت المبلغين أن المتهم تحصل من موكلى الأول على مبالغ ماليه باجمالى2 مليون و250 ألف جنيهاً، كما تحصل من الثانى على مبلغ 370 ألف جنيه وسيارة وعدم قيامه بسداد تلك الأرباح منذ شهرين.

تمكن المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الأموال وعدم سداد الأرباح الملزم بسدادها لتعثر تجارته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة جارى تحرير المحضر اللازم.