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حبس سائق "توك توك" بتهمة الاتجار بالمخدرات بمدينة بدر 4 أيام

السبت، 22 يونيو 2019 03:11 م
حبس سائق "توك توك" بتهمة الاتجار بالمخدرات بمدينة بدر 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس سائق "توك توك"، بتهمة حيازة المواد المخدرة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "معتز. م"، سائق "توك توك"، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة.

 

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، معلومات تفيد بقيام سائق "توك توك" بترويج المواد المخدرة، وبيعها علي المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين بأن "معتز. م"، سائق "توك توك"،  يروج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبحوزته "13كيس استروكس، 5 قطع حشيش، 500 جنيه، وهاتف محمول"، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد ترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


تجارة المخدرات

نيابة الشروق وبدر

تجارة الاستروكس

مخدر الاستروكس

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