حالة الطقس اليوم السبت 22/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا علي مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس صيفي اعتيادي فوق المناطق الجبلية، في حين يكون حاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في بعض المناطق خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام وحرارة تصل الى نهاية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول بداية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. خفيفة الى معتدلة السرعة.