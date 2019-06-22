حادث تصادم دراجة نارية يودى بحياة نجم ناد برازيلى

كتب وكالات

فى حادث مأساوى، توفى لاعب فاسكو دا غاما البرازيلى، تاليس ليما كونسيساو بنيا، فى حادث سير بين دراجتين ناريتين بالبرازيل، ما تسبب أيضا فى مصرع شخص آخر وإصابة 3 آخرين، بحسب "سكاى نيوز".

وذكر جهاز الإنقاذ بولاية ريو دى جانيرو أن الحادث وقع، السبت، حين تصادمت الدراجتان بمدينة ساو غونسالو، بعدما فقدا السيطرة ودهسا بعض المشاة.

وفى بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نعى فاسكو دا غاما وفاة لاعبه الشاب : "ما زالنا فى حالة صدمة بسبب الحادث، نأسف بعمق لوفاة المهاجم تاليس ليما كونسيساو بنيا. نتمنى الصبر لأسرته وأصدقائه فى هذه اللحظات الصعبة"، وفقا للأسوشييتد برس.

واكتشف فاسكو دا غاما تاليس حين كان عمره 11 عاما، وفى عام 2013 أصبح لاعبا بالفريق الأول عقب مسيرة "مليئة بالأهداف" بين صفوف الناشئين، وفى العام التالى تم استدعائه لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما، وخاض المهاجم الراحل 157مباراة مع فاسكو دا غاما سجل خلالها 36 هدفا وتوج بـ4 ألقاب محلية.