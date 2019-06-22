سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 09:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

حادث تصادم دراجة نارية يودى بحياة نجم ناد برازيلى

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 م
حادث تصادم دراجة نارية يودى بحياة نجم ناد برازيلى حادث درجة نارية _ صورة ارشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حادث مأساوى، توفى لاعب فاسكو دا غاما البرازيلى،  تاليس ليما كونسيساو بنيا، فى حادث سير بين دراجتين ناريتين بالبرازيل، ما تسبب أيضا فى مصرع شخص آخر وإصابة 3 آخرين، بحسب "سكاى نيوز".

وذكر جهاز الإنقاذ بولاية ريو دى جانيرو أن الحادث وقع، السبت، حين تصادمت الدراجتان بمدينة ساو غونسالو، بعدما فقدا السيطرة ودهسا بعض المشاة.

وفى بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نعى فاسكو دا غاما وفاة لاعبه الشاب : "ما زالنا فى حالة صدمة بسبب الحادث، نأسف بعمق لوفاة المهاجم تاليس ليما كونسيساو بنيا. نتمنى الصبر لأسرته وأصدقائه فى هذه اللحظات الصعبة"، وفقا للأسوشييتد برس.

 

واكتشف فاسكو دا غاما تاليس حين كان عمره 11 عاما، وفى عام 2013 أصبح لاعبا بالفريق الأول عقب مسيرة "مليئة بالأهداف" بين صفوف الناشئين، وفى العام التالى تم استدعائه لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما، وخاض المهاجم الراحل 157مباراة مع فاسكو دا غاما سجل خلالها 36 هدفا وتوج بـ4 ألقاب محلية.

 


حادث تصادم

دراجة نارية

ناد برازيلى

فاسكو دا غاما البرازيلى

تاليس ليما كونسيساو بنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة