جمارك قسطل تحبط تهريب جلود ثعابين وورل جنوب أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل الحدودى جنوب أسوان، اليوم السبت، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل.

وكانت معلومات وصلت لإدارة جمرك قسطل وإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ تفيد بمحاولة سائق سورى الجنسية قادم من الخرطوم تهريب كمية من البضائع بأماكن سرية داخل سيارته، وعند تمام دخول السيارة لمعمر قسطل تم العرض علي جهاز الفحص بالأشعة عن طريق لجنه الفحص بالاشعة المكونة من طارق لطفي ومختار ابراهيم ومحمد مصطفي فتم تأييد الإشتباه.

وتم تشكيل لجنة من: مينا ناجى مدير التعريفة ووليد سعد ومحمد مختار ومحمد عادل وبهاء صلاح مأمورى الحركة وياسر سيد وناصر عبد المجيد بالأمن الجمركى للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 218400 قلم روج و 1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية و 3200 عبوة مستحضرات طبيه لتجميل الشعر، وبلغت قيمة المضبوطات 11 مليون و 8 آلاف جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 22 مليون و16 الف جنيه.

وقرر أحمد جعفري مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة، وحرر المحضر حمزة فهيم مدير مكافحة التهرب الجمركى وقام بتحريز المضبوطات محمد رزق رئيس قسم الأمن الجمركى، ويأتى ذلك بناء على تعليمات السيد كمال نجم رئيس المصلحة وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية وأحمد صباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



المضبوطات



المضبوطات