جامعة الزقازيق توفر شاشات عرض لبث مباريات أمم أفريقيا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تقف خلف المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى كأس الأمم الإفريقية، لتشجيع المنتخب الوطنى فى مباراته الأولى أمام منتخب زيمبابوى والتى انتهت لصالح منتخبنا الوطنى الذى أسعد الملايين بذلك الفوز المستحق ، من خلال شاشات عرض قاعة المنتديات داخل الحرم الجامعى وسط حشد طلابى .

وكان الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق قد قرر توفير شاشات عرض مجانية بقاعة المنتديات والمدينة الجامعية فى شارع فاروق لبث مباريات البطولة للطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس خلال البطولة .

وأصاف عبد البارى لـ "اليوم السابع" أنه تابع أمس حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، معرباً عن سعادته البالغة على نجاح حفل افتتاح البطولة الذى أبهر الجميع ، وقدم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم، ودعا جموع الطلبة بالوقوف صفاً واحداً خلف المنتخب الوطنى بحس وطنى وروح رياضية عالية بعيدا عن التعصب ونبذ العنف .



رئيس جامعة الزقازيق يشاهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا



رئيس جامعة الزقازيق يشاهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا