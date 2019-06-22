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تونس تشارك فى أعمال قمة ضفتى المتوسط بفرنسا ..غدا

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م
تونس تشارك فى أعمال قمة ضفتى المتوسط بفرنسا ..غدا وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
أ ش أ

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يترأس وزير الشّؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، وفد بلاده المشارك فى أعمال قمة ضفتى المتوسط التى ستنعقد فى مدينة مرسيليا الفرنسية غدا وتستمر لمدة يومين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، أن القمة ستبحث التحديات التى تواجه المنطقة المتوسّطيّة بمشاركة ممثّلين عن المجتمع المدنى للدول العشر لضفتى الحوض الغربى للمتوسط المشاركة فى حوار (5 + 5) إلى جانب ألمانيا وعدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وسيتم خلال المناقشات الاستشهاد بالتوصيات التى تم رفعها فى شكل "إعلان المائة" خلال الاجتماع التّحضيرى للمجتمع المدنى الذى انعقد بتونس من 10 إلى 12 يونيو الجارى ، والتى شملت العديد من المجالات على غرار الطاقة والتربية والشباب والتنقل والاقتصاد والثقافة والإعلام والسياحة والبيئة والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة فى هذه القمة التى تأتى تفعيلا لمبادرة أطلقها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمناسبة الزيارة التى أداها إلى تونس فى 2018، وستكون زيارة الجهيناوى إلى مرسيليا مناسبة للإشراف على اجتماع عمل مع رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين فى فرنسا، وسيتولى أيضا تدشين المكتب القنصلى الجديد لتونس فى مدينة "نيم" الفرنسية.

 

 


وزير الخارجية التونسى

قمة ضفتى المتوسط

الخارجية الفرنسية

القنصلية التونسية بفرنسا

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