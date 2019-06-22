توقف حركة المرور على طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص فى تصادم سيارتين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.