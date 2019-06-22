الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة المرور على طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص فى تصادم سيارتين السبت، 22 يونيو 2019 08:48 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق الفيوم اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النيابة تصرح بدفن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بأطفيح الأحد، 19 مايو 2019 10:21 ص مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري الجمعة، 17 مايو 2019 06:37 م توقف حركة المرور بـ"دائرى المعادى" بسبب حادث مرورى أدى لإصابة شخص الجمعة، 17 مايو 2019 08:39 ص توقف حركة المرور بطريق الواحات الصحراوى بسبب حادث مرورى وإصابة شخص الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:17 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة 650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟ طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات المزيد من Trending Plus
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