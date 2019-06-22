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تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

السبت، 22 يونيو 2019 08:31 م
تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طرح 256 مصنعا جديدا لقطاع الصناعات الهندسية والغذائية والنسيج والكيماويات بالعاشر من رمضان، وذلك يوم الاثنين المقبل، بالتنسيق بين جهاز المشروعات وهيئة المجتمعات العمرانية.
 
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوحدات الجديدة ستكون للقطاعات ذات الأولوية، والتى تساهم في الحد من الاستيراد، وفق قائمة قطاعات مجدولة يتم العمل عليها لاستبدالها بمنتجات محلية الصنع.
 
وأكدت جامع أن طرح الوحدات ليس عشوائيا، بحيث يتم الطرح بمنهجية، على أن تكون الأنشطة الصناعية التى يتم التقدم لها، هى الأنشطة التى تحتاجها الدولة، والتى تعمل على تقليل الواردات، بحيث لن نعمل على الصناعات التى بها تشبع محليا.
 
وبشأن مساحة الوحدات المقرر طرحها، كشفت جامع أن متوسط الوحدات سيكون 720 متر للوحدة الصناعية الواحدة، مشيرة إلى أنه يتم سحب كراسات الشروط يوم 24 يونيو الجارى من جهاز تنمية العاشر من رمضان نظير ألفى جنيه فقط.
 

نيفين جامع

جهاز المشروعات الصغيرة

اخبار الاقتصاد

مصانع جديدة

طرح مصانع بالعاشر

اليوم السابع بلس

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