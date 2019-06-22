سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تنفيذ 6000 حكم قضائى وضبط 4277 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 12:36 م
تنفيذ 6000 حكم قضائى وضبط 4277 مخالفة مرورية فى 24 ساعة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، ضبط "2 " قطعة سلاح نارى، وقضية إتجار بالمواد المخدرة، و234 مخالفة مرافق، 86 وقضية تموينية، و834 مخالفة مرورية، وتنفيذ 696 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن الفيوم.

 

كماتم ضبط قطعة سلاح نارى، و5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، و4 قطع سلاح أبيض، و69قضية تموينية، و 485 مخالفة مرافق، و 1438 مخالفة مرورية، تنفيذ 3004 أحكام قضائية متنوعة بمديرية أمن الغربية، وضبط قطعة سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 5 قطع سلاح أبيض، 471 مخالفة مرافق، 41 قضية تموينية، 1388مخالفة مرورية، 69 مخالفة فى مجال حماية البيئة والمسطحات، تنفيذ 1816 حكم قضائى متنوع بكفرالشيخ، وتم ضبط17 قضية تموينية متنوعة، 176 مخالفة مرافق، 617مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 479 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخالفات مرورية

حماية البيئة

سلاح نارى

قضية تموينة

تنفيذ أحكام قضائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 17 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:08 ص

أمن الوادى الجديد: ضبط 152 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:30 ص

القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:54 ص

الإدارية العليا: دعوى البطلان الأصلية لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:18 م

ضبط 91 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالوادى الجديد

الأحد، 09 يونيو 2019 11:40 ص

ضبط مشتبه بهم وتنفيذ أحكام في حملة بآثار الهرم

الأحد، 26 مايو 2019 11:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة