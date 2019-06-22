تنفيذ 6000 حكم قضائى وضبط 4277 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

تسعى الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، ضبط "2 " قطعة سلاح نارى، وقضية إتجار بالمواد المخدرة، و234 مخالفة مرافق، 86 وقضية تموينية، و834 مخالفة مرورية، وتنفيذ 696 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن الفيوم.

كماتم ضبط قطعة سلاح نارى، و5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، و4 قطع سلاح أبيض، و69قضية تموينية، و 485 مخالفة مرافق، و 1438 مخالفة مرورية، تنفيذ 3004 أحكام قضائية متنوعة بمديرية أمن الغربية، وضبط قطعة سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 5 قطع سلاح أبيض، 471 مخالفة مرافق، 41 قضية تموينية، 1388مخالفة مرورية، 69 مخالفة فى مجال حماية البيئة والمسطحات، تنفيذ 1816 حكم قضائى متنوع بكفرالشيخ، وتم ضبط17 قضية تموينية متنوعة، 176 مخالفة مرافق، 617مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 479 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.