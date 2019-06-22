تنسيق بين الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية استعدادًا لصلاة وخطبة عيد الأضحى

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه يجرى التنسيق الكامل والمبكر بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية لأداء صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1440هـ/ 2019م فى الساحات والمساجد الكبرى.

وأكد طايع فى بيان اليوم، أن التنسيق يأتى فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا .