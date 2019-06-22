تعرف على مشروعات نقل وتداول وتخزين الوقود والغاز الجديدة

كتبت – مروة الغول

يعد التوسع فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها وإضافة طاقات جديدة لها، أحد المحاور الاستراتيجية الهامة لوزارة البترول لتأمين إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وفيما يلى أهم المشروعات التى تنفذها وزارة البترول فى هذا الصدد والتى كانت كالتالى:



1- تسرع وزارة البترول بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز.

2- تتضمن 3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والسويس والعين السخنة.

3- تصل إجمالى التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات نحو 5.6 مليار جنيه بالإضافة الى حوالى 646 مليون دولار.

4- تدخل جميع تلك المشروعات الخدمة تباعًا خلال عام 2019 لتسهم فى رفع كفاءة نقل امدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء.

5- جار حاليًا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.

6- يشمل مشروع تسهيلات سوميد 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب بما يمثل إضافة جديدة لمشروع سوميد الحيوى.

7- تصل إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروع سوميد بمرحلتيه إلى نحو 415 مليون دولار.

8- كما يجرى تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة ويشمل 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 ألف متر مكعب وخطين لنقلهما بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار.

9- بالإضافة إلى تنفيذ 4 صهاريج جديدة للسولار والبنزين بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة حوالى 55 مليون جنيه.