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تصحيح 13338 ورقه امتحان الكتروني خلال الأسبوع الرابع من امتحانات جامعة القناة

السبت، 22 يونيو 2019 02:55 م
تصحيح 13338 ورقه امتحان الكتروني خلال الأسبوع الرابع من امتحانات جامعة القناة الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- جمال حراجى – السيد فلاح

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أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناة السويس، أن مركز القياس والتقويم يُتابع أعماله فى إجراء عمليه التصحيح الإلكترونى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات التى  أوشكت على الانتهاء  وسيتم إعلان النتائج فور اعتمادها لجميع طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أن حصيلة الأسبوع الرابع وبداية الأسبوع الخامس تم تصحيح 13338 ورقة امتحان الكترونى  بدءاً من 11 إلى 19 يونيه الجارى، وجاءت بواقع 3521 ورقة يوم 11 يونية، 5544 ورقة يوم 12 يونيه بالإضافة إلى 1683 ورقة امتحانات دراسات عليا.

وعن يوم 13 يونيه تم تصحيح 2590 ورقة و4715 ورقة يوم 15 يونية بالإضافة إلى 1035 ورقة دراسات عليا، وتصحيح 2070 ورقة عن يوم 16 يونية، 2018 ورقة فى 17 يونية بالإضافة إلى 431 ورقة  دراسات عليا ليصبح اجمالى تصحيح الأسبوع الرابع 13338 ورقه امتحان الكترونى ورقة امتحان الكترونى.

أما عن الأسبوع الخامس للامتحانات  والذى بدأ فى 18 يونية تم تصحيح 4183ورقه بالإضافة إلى 905 ورقة دراسات عليا، وفى يوم 19 يونية 2659 ورقه إلكترونية.

وفى سياق أخر أعلن رئيس جامعة القناة أنة تم استكمال البرنامج التدريبى لأطباء الامتياز أعماله، فى دورته لشهر يونيو وذلك بالقاعة الرئيسية بالمركز الوطنى لعلاج الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية، وذلك يومى الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو، والاثنين الموافق الثامن من يوليو القادم.

وأضاف الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على دور التدريب الطلابى فى تطوير المهارات العملية والتطبيقية للخريجين طبقا لاحتياجات سوق العمل

وأوضحت الدكتورة منى قيصر مدير مركز التدريب العملى و الميدانى بالجامعة أن أطباء الإمتياز الذين يتم تدريبهم يتلقون محاضرات عن ( مكافحة الإدمان )، والمقابلة التحفيزية، وإدمان الكحوليات، واستراتيجيات الوقاية من المخدرات.

 

 


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