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تشغيل وحدة فصل الصفائح الدموية الجديدة بتكلفة مليون و150 الف جنية بقنا.. صور

السبت، 22 يونيو 2019 03:06 م
تشغيل وحدة فصل الصفائح الدموية الجديدة بتكلفة مليون و150 الف جنية بقنا.. صور محافظ قنا يتفقد وحدة الصفائح الدموية
قنا - وائل محمد

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بمستشفى قنا العام لمتابعة أعمال التشغيل التجريبى لوحدة فصل الصفائح الدموية عن البلازما والذي تبلغ تكلفتها حوالى مليون  و 150 الف جنيه.

 

وأكد محافظ قنا أن الجهاز يعد إضافة هامة للخدمات المقدمة من بنك الدم لخدمة المرضى وذلك فى إطار حرص المحافظة علي الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بكافة مستشفيات المحافظة، ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية تيسيراً على المواطنين.

ووجه الهجان خلال جولته مسئولى المركز بتوفير كافة  سبل الراحة للمترددين سواء من المرضى أو المتبرعين، وتهيئة اماكن انتظار مناسبة لهم مؤكداً على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم، وتوعية المواطنين بأهميته من خلال تنظيم حملات بالمستشفيات، والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة لتشجيع المواطنين على التبرع للمساهمة فى إنقاذ حياة المصابين والمرضى.

1محافظ قنا يتفقد وحدة فصل الصفائح الدموية بقنا
 

 

2 محافظ قنا يتفقد وحدة فصل الصفائح الدموية بقنا
 

 

3 محافظ قنا يتفقد وحدة فصل الصفائح الدموية بقنا
 

 

4 محافظ قنا يتفقد وحدة فصل الصفائح الدموية بقنا
 

 


وحدة الصفائح الدموية

مستشفى قنا العام

محافظ قنا

التبرع بالدم

بنك الدم

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