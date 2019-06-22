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تشريح ودفن جثة مريض نفسى قفز من الطابق الخامس فى دار السلام

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 م
تشريح ودفن جثة مريض نفسى قفز من الطابق الخامس فى دار السلام جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة دار السلام، بتشريح جثة مريض نفسى قفز من الطابق الخامس، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات، واستدعاء أهلية المتوفي؛ لسؤالهم في الواقعة.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول "ط. م"، 25 سنة، في حالة غيبوبة تامة ومصاب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، بالانتقال والفحص تبين أن الشاب يعاني من مرض نفسي وقفز من شرفة مسكنه بالطابق الخامس ما نتج عنه إصابته، وبعد وصوله بحوالي 24 ساعة توفي متأثرًا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


دار السلام

محكمه جنوب القاهره

نيابه دار السلام

اسباب الانتحار

مريض نفسى

جرائم الانتحار

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