سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 10:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق

السبت، 22 يونيو 2019 10:36 ص
ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق ترامب وروحانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الجمعة إنه لا يريد حربا مع إيران ، لكن إذا حدث ذلك فسيكون هناك "دمارا لم تره من قبل يتسبب فى محوها ".
 
وأضاف الرئيس فى مقابلة حصرية مع شبكة "إن بى سى" "لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك"، قائلا إنه لا توجد شروط مسبقة للمحادثات الأمريكية مع طهران.
 
وقال ترامب "لا يمكنك امتلاك أسلحة نووية". "وإذا كنت تريد التحدث عن ذلك ، جيد. وإلا ، يمكنك العيش في اقتصاد مدمر لفترة طويلة قادمة."
 
كما ناقش ترامب عملية صنع القرار التي قادته إلى وقف الضربات على إيران ، قائلاً إنه لم يعطِ الموافقة النهائية على أي هجوم مضيفًا أنه لم تكن هناك طائرات في الجو.
 
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الطائرات في الجو ، أجاب الرئيس "لا ، لكنها كانت ستكون في وقت قريب جدا ، وكانت الأمور ستصل إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها."
 
وأوضح ترامب أنه ألغى العملية لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط الطائرة كان سيؤدي لخسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.
 
وقال ترامب خلال المقابلة: "لم يكن هناك أي ضوء أخضر حتى النهاية لأن الأشياء تتغير".
 
وقال موقع "بى بى سى" إن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية وهي من طراز جلوبال هوك وتتبع سلاح البحرية صباح الخميس، مشيرة إلى أن صاروخ أرض جو أسقطها فوق أراضيها، بينما قالت واشنطن إن ذلك حدث فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.
 
وأشار مراسل شبكة إن بي سي، تشاك تود، بعد إجراء المقابلة إلى أن ترامب أكد أنه ليست لديه أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران، وأنه يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى للثورة على خامنئي.
 
 

ترامب

ايران

التصعيد الامريكى الايرانى

روحانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية تنفى توجيه ترامب رسالة إلى طهران عبر الوسيط العمانى

السبت، 22 يونيو 2019 07:51 ص

الخارجية الأمريكية: السعى لاحترام الحريات الدينية يمثل أهمية أساسية لإدارة ترامب

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص

البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع

السبت، 22 يونيو 2019 02:53 ص

تعرف على قيمة الطائرة الأمريكية التى اسقطتها طهران ورد "ترامب" .فيديو

السبت، 22 يونيو 2019 01:00 ص

خطأ إملائى فى "تغريدة ترامب" عن إيران يثير فيضا من السخرية ضده

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة