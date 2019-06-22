ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الجمعة إنه لا يريد حربا مع إيران ، لكن إذا حدث ذلك فسيكون هناك "دمارا لم تره من قبل يتسبب فى محوها ".

وأضاف الرئيس فى مقابلة حصرية مع شبكة "إن بى سى" "لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك"، قائلا إنه لا توجد شروط مسبقة للمحادثات الأمريكية مع طهران.

وقال ترامب "لا يمكنك امتلاك أسلحة نووية". "وإذا كنت تريد التحدث عن ذلك ، جيد. وإلا ، يمكنك العيش في اقتصاد مدمر لفترة طويلة قادمة."

كما ناقش ترامب عملية صنع القرار التي قادته إلى وقف الضربات على إيران ، قائلاً إنه لم يعطِ الموافقة النهائية على أي هجوم مضيفًا أنه لم تكن هناك طائرات في الجو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الطائرات في الجو ، أجاب الرئيس "لا ، لكنها كانت ستكون في وقت قريب جدا ، وكانت الأمور ستصل إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها."

وأوضح ترامب أنه ألغى العملية لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط الطائرة كان سيؤدي لخسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.

وقال ترامب خلال المقابلة: "لم يكن هناك أي ضوء أخضر حتى النهاية لأن الأشياء تتغير".

وقال موقع "بى بى سى" إن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية وهي من طراز جلوبال هوك وتتبع سلاح البحرية صباح الخميس، مشيرة إلى أن صاروخ أرض جو أسقطها فوق أراضيها، بينما قالت واشنطن إن ذلك حدث فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.

وأشار مراسل شبكة إن بي سي، تشاك تود، بعد إجراء المقابلة إلى أن ترامب أكد أنه ليست لديه أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران، وأنه يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى للثورة على خامنئي.