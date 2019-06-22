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تدريب معلمى محو الأمية ببنى سويف على توصيل رسائل قومى المرأة للدارسين

السبت، 22 يونيو 2019 05:35 م
تدريب معلمى محو الأمية ببنى سويف على توصيل رسائل قومى المرأة للدارسين معتز عبد الرؤوف مدير عام فرع هيئه محو الأمية وتعليم الكبار ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد معتز عبد الرؤوف مدير عام فرع هيئه محو الأمية وتعليم الكبار ببنى سويف، على التنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة لتدريب مدرسات محو الأمية على توصيل رسائل المجلس الخاصة برفع الوعى لدى الدارسات بالفصول - فى المجالات المختلفة وأبرزها الصحة - وعدم الاكتفاء بتعليمهن القراءة والكتابة فقط .

وأشار عبدالرؤوف فى تصريحات له اليوم السبت، إلى إفتتاح 40 فصلا لمحو أمية السيدات بقرى مراكز أهناسيا وناصر وسمسطا، بالإضافة إلى مئات الفصول المنتشرة فى أحياء مدينة بنى سويف العاصمة وقرى مراكز الواسطى وبنى سويف وببا والفشن. 

ولفت أن مركز أهناسيا أختير من بين أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى أجرتها الهيئة للمرة الأولى، منذ إنطلاق مشروع محو الأمية وفاز فيها فرع بنى سويف بالمركز الأول .

 

 


محو الامية وتعليم الكبار ببنى سويف

الرسائل الصحيه

تدريب المعلمات

المجلس القومى للمراه

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