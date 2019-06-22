سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 10:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 22 سفينة و337 شاحنة بضائع و231 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 22 يونيو 2019 10:12 ص
تداول 22 سفينة و337 شاحنة بضائع و231 سيارة بموانئ البحر الأحمر سفن - ارشيفية
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة وتم تداول 337 شاحنة بضائع و231 سيارة حيث شملت حركة الواردات 178 شاحنة و171 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 159 شاحنة بضائع و60 سيارة.

 

من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهى أمانة، والحرية 2، والنوى أكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون أكسبريس وMoseldjk وغادرت 3 سفن وهى أمانة، والحرية 2، والنوى أكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

 

 


هيئة موانى البحر الاحمر

موانى البحر الاحمر

السويس

حركه الملاحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة