تداول 22 سفينة و337 شاحنة بضائع و231 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة وتم تداول 337 شاحنة بضائع و231 سيارة حيث شملت حركة الواردات 178 شاحنة و171 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 159 شاحنة بضائع و60 سيارة.

من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهى أمانة، والحرية 2، والنوى أكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون أكسبريس وMoseldjk وغادرت 3 سفن وهى أمانة، والحرية 2، والنوى أكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.