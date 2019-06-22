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تداول أجزاء من امتحان التاريخ للثانوية بعد 10 دقائق من بدء اللجنة

السبت، 22 يونيو 2019 09:36 ص
تداول أجزاء من امتحان التاريخ للثانوية بعد 10 دقائق من بدء اللجنة امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى، أجزاء من أسئلة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة، بعد قرابة 10 دقائق من بدء لجنة الامتحانات.

وأكدت مصادر مسئولة، أن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات يتابع الأجزاء التى تم تصويرها بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان التاريخ، للتأكد من صحة الأجزاء المنشورة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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