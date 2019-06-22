تحرير 1150 مخالفة مرورية وتمشيط 9 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

أسفرت الحملات عن تحرير 1150مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 18 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و19 قرار تعد على منافع الرى، و21 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

فى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 5 أشخاص وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 8 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص25 شقة مفروشة و 43 شخصا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.