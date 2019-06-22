سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1150 مخالفة مرورية وتمشيط 9 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 22 يونيو 2019 08:21 ص
تحرير 1150 مخالفة مرورية وتمشيط 9 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها، وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية، وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 1150مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 18 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و19 قرار تعد على منافع الرى، و21 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

فى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن  فحص 9  مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 5 أشخاص وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 8 أحكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص25  شقة مفروشة و 43 شخصا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 

 


حملات امنية

مخالفات مروريه

الظهير الصحراوي

المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة