تحديد هوية طفل تم العثور على جثته بترعة فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث لهوية طفل تم العثور على جثته بترعة المريوطية بالبدرشين، وتبين أنه مختفى منذ ما يقرب من يومين، حيث تعرض للغرق بالترعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بترعة المروطية بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عددا من المواطنين، انتشلوا جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، يرتدى كل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة، وتم التوصل إلى هويته، حيث تبين أنه يدعى "محمد.إ"، وأشارت التحريات إلى أن الطفل تعرض للغرق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.