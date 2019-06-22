تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تشويه وجه طفل فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تشويه وجه طفل، باستخدام "موس حلاقة" أثناء مقاومة المجنى عليه للمتهم، لمحاولته سرقته.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية بدائرة القسم، فاستغاث بهم طالب يدعى "عمرو" 13سنة، - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالوجه"، وقرر بأنه حال سيره مترجلاً بالميدان استوقفه أحد الأشخاص، (أدلى بأوصافه التقريبية)، وقام بتهديده بشفرة موس والاستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته.

بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.