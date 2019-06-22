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تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة فى السلام 15 يوماً

السبت، 22 يونيو 2019 11:28 ص
تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة فى السلام 15 يوماً حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بمنطقة النهضة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "إسلام.م"، سائق و"أمير.ع" مساعده، واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهم للمضبوطات، بغرض التعاطى.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام سائق ومساعده، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهم 10 قطع حشيش، 5 أكياس استروكس، وبسؤالهم أنكروا ترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


تجارة المخدرات

تجارة الاستروكس

نيابة السلام

تجديد حبس

مخدر الاستروكس

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