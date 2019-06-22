تجديد حبس متهمين بالمشاركة فى جماعة إرهابية 15 يوماً

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بالمشاركة فى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وكان المتهمون كلا من "مصطفى .س"، و"محمد .ز"، وجهت النيابة إليهما فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.