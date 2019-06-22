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تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة المخدرات فى المرج

السبت، 22 يونيو 2019 08:37 م
تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة المخدرات فى المرج مخدر البانجو _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى بتجارة المواد المخدرة "البانجو"، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

 

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 كيلو بانجو، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.


حبس عاطل

تجارة المخدرات

مخدر البانجو

قسم المرج

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