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تجديد حبس عامل قتل حماة بسبب صورة سيلفى لزوجته غير لائقة فى المرج

السبت، 22 يونيو 2019 02:37 م
تجديد حبس عامل قتل حماة بسبب صورة سيلفى لزوجته غير لائقة فى المرج جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس المتهم بقتل حماة بسبب مشادرة بينهما على خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

وأدلى المتهم بقتل حماة طعنا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدى وكيل أول نيابة المرج، حيث أكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفى" لزوجته فى هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة قائلا: "مراتى متصورة سيلفى بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها.

 

وأضاف المتهم أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته فى شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على أثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


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