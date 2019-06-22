تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة فى العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يستخدم سيارته الملاكي في نقل الأسلحة والذخيرة، وتوصيلها لعملائه.

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وتبين أن المتهم حول مسكنه إلى مخزن للأسلحة، حيث كان يخفيها بإحدى الغرف، لحين بيعها للمترددين عليه من زبائنه.

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وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم، سابق تورطه في 5 قضايا خطف، وضرب، وتعاطي مخدرات، وانتحال صفة.

تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.