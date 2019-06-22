تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى التاريخ والفيزياء بالمحافظات

أيمن لطفى - فايزة مرسال - سارة الباز - ماهر أبو نور – محمد فتحى - أحمد مرعى

تباينت مواقف وردود فعل الطلاب حول امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ اليوم، ففى الوقت الذى عبر عدد منهم عن سعادته بالامتحان، شهدت عدد من اللجان حالات تشنجع عصبي وإغماء وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات القريبة.

ذلك وقد عبر طلاب محافظة بني سويف القسمين العلمى والأدبي بلجان الثانوية العامة عن ارتياحهم من سهولة مادتى الفيزياء والتاريخ اليوم، بينما اشتكى طلاب بعض اللجان بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات بمدينة بنى سويف من سحب المراقبين اوراق الإجابات قبل انتهاء الوقت المحدد.

فيما أشاد طلاب لجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، بمستوى امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، في سادس أيام ماراثون الثانوية العامة بينما اشتكى طلاب القسم الأدبي من طول امتحان التاريخ وصعوبته

وأكد طلاب وطالبات ( العلمي ) أن امتحان الفيزياء جاء فى مستوى الطالب المتوسط لكنه كان طويلا ويحتاج إلى فترة للتركيز وأشاروا إلى أن الامتحان جاء شاملا لجميع أجزاء المنهج

وفى محافظة الدقهلية أعرب الطلاب عن سعادتهم بامتحان الفيزياء بشكل عام، لافتين إلى صعوبة سؤالين أحدهما خاص بمسألة كرشوف، وأخرى خاصة بأنبوبة كولدج.

بينما عبر طلاب الأدبي عن صدمتهم في امتحان التاريخ، مؤكدين على أن الأسئلة صعبة وغير مباشرة، خصوصا تلك التي تتعلق بتاريخ الوالي محمد علي باشا.

وفى ذات السياق تباينت آراء طلبة الثاوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، والمنوفية، الاقصر حول امتحان مادتي الفيزياء، مادة التاريخ، حيث تأرجحت الآراء بين من يؤكد أن الامتحان متوسط وبه نقاط قليلة تحتاج لوقت بينما من قال أنه سهل وفى مستوى الطالب المتوسط.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.